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Путин напомнил Трампу о вкладе России в становление государственности США

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом напомнил о вкладе страны в становление государственности США.

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом напомнил о вкладе страны в становление государственности США.

Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», — сказал он.

Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона.

Ушаков также добавил, что лидеры двух стран обсудили важность общих страниц истории.

Ранее Путин в поздравлении, направленном американскому президенту по случаю Дня независимости США, отметил важность налаживания отношений между Россией и Соединёнными Штатами.

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