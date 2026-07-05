Путин напомнил Трампу о вкладе России в становление государственности США

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом напомнил о вкладе страны в становление государственности США.
Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», — сказал он.
Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона.
Ушаков также добавил, что лидеры двух стран обсудили важность общих страниц истории.
Ранее Путин в поздравлении, направленном американскому президенту по случаю Дня независимости США, отметил важность налаживания отношений между Россией и Соединёнными Штатами.