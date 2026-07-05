Ушаков: Путин и Трамп обсудили важность общих страниц истории

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в телефонном разговоре подчеркнули необходимость бережного отношения к общему историческому наследию.
Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он пояснил, что лидеры отметили важность тех исторических моментов, которые связывают российский и американский народы.
«В контексте президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают», — сказал он.
Президенты России и США провели телефонный разговор 5 июля.