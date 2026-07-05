Путин по телефону поздравил Трампа с Днём независимости США

Президент России Владимир Путин лично поздравил американского лидера Дональда Трампа с Днём независимости США.
Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, беседа глав государств началась именно с поздравления.
«Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником», — сказал Ушаков.
Путин также напомнил о вкладе России в становление американской государственности.
Ушаков отметил, что разговор президентов состоялся по инициативе американской стороны.