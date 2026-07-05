Ушаков сообщил, что Путин и Трамп затронули тему Украины в телефонном разговоре

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учётом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили украинское урегулирование, в том числе в контексте предстоящего саммита НАТО в Турции.
Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учётом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции