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Ушаков сообщил, что Путин и Трамп затронули тему Украины в телефонном разговоре

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили украинское урегулирование, в том числе в контексте предстоящего саммита НАТО в Турции.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учётом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7—8 июля», — сказал он.

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