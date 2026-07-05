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Ушаков подтвердил посредничество Уиткоффа и Кушнера по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продолжат усилия по урегулированию украинского кризиса.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продолжат усилия по урегулированию украинского кризиса.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, президент США Дональд Трамп вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений.

Спецпредставители готовы в удобное время приехать в Москву для продолжения консультаций.

«Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия», — сказал помощник президента России.

Ушаков подчеркнул, что телефонный разговор Путина и Трампа носил деловой и конструктивный характер.

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