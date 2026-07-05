Ушаков: лидеры РФ и США затронули тему общего исторического наследия

По словам представителя Кремля, данный вопрос обсуждался в контексте недавнего празднования Дня независимости США. Президенты отметили, что историческая память имеет важное значение для развития двусторонних отношений. Ушаков также добавил, что в ходе беседы стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога между странами. Других деталей переговоров не приводится.