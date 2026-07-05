Внук де Голля хочет переехать в РФ и получить российский паспорт

Глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля, который занимал пост президента Франции в 1959—1969 годах, подтвердил, что намерен получить российское гражданство и переехать в РФ. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Пока мы не переехали окончательно, а посещаем вашу страну как иностранцы. И рассматриваем в долгосрочной перспективе. Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь», — сказал де Голль, почеркнув, что считает Россию великой страной.
Ранее де Голль назвал своё намерение поселиться в России ярким символом франко-российской дружбы.
При этом Пьер де Голль указал на то, что французы любят Россию и осознают её роль в разгроме нацизма.
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