Внук де Голля хочет переехать в РФ и получить российский паспорт

«Пока мы не переехали окончательно, а посещаем вашу страну как иностранцы. И рассматриваем в долгосрочной перспективе. Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь», — сказал де Голль, почеркнув, что считает Россию великой страной.