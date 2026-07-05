В Кремле сообщили о готовности к урегулированию на Украине: Путин напомнил условия РФ

Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, руководствуясь российскими подходами. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам переговоров Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.
«Была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов», — сказал Ушаков на брифинге.
В ходе телефонного разговора президенты России и США также обсудили урегулирование на Украине. Американский лидер вновь подтвердил готовность способствовать поиску мирных путей решения конфликта.
4 июля Путин и Трамп провели телефонные переговоры, беседа продлилась 1 час 25 минут.
За день до этого российский глава поздравил Трампа с 250-летием независимости США.