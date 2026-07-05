Премьер-министр Канады заявил, что испытывает гордость за сборную после вылета с ЧМ по футболу

Премьер-министр Канады Марк Карни прокомментировал вылет сборной с чемпионата мира по футболу 2026 года.
«Сегодня мы испытываем только гордость за сборную Канады. Невероятный путь, который предвещает прекрасные события в будущем. Спасибо команде, болельщикам и всем, кто внёс свой вклад в наше лучшее выступление на чемпионате мира на сегодняшний день», — написал он в соцсетях.
4 июля канадцы проиграли Марокко в ⅛ финала турнира со счётом 0:3.
Таким образом, Канада первой из трёх стран-хозяек вылетела с чемпионата мира.
Ранее в Торонто из‑за жары отменили показ матчей ЧМ‑2026 на городской площади.
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