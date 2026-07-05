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Ушаков: Путин обрисовал Трампу реальную обстановку на поле боя

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом рассказал о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения и наступлении российских войск. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом рассказал о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения и наступлении российских войск. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, европейские страны исходят из ложного восприятия ситуации вокруг украинского конфликта и положения дел на линии боевого соприкосновения.

«Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооружённые силы уверенно наступают, освобождая один населённый пункт за другим», — сказал Ушаков журналистам.

Ранее Путин заявил, что киевский режим теряет одну территорию за другой. Также президент заявил о стремительном ухудшении ситуации для Киева на фронте.

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