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Путин и Трамп откровенно обсудили Украину

Ушаков: Путин и Трамп обсудили Украину.

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора ночью 4 июля открыто обсудили Украину и урегулирование конфликта. Об этом на брифинге сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования. В том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7−8 июля», — подчеркнул Юрий Ушаков.

По его словам, президент США подтвердил свою готовность в полной мере содействовать поиску мирных решений данного конфликта,

«Американской президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса», — сказал помощник российского лидера.

Ранее KP.RU сообщил, что беседа Путина и Трампа 4 июля продлилась 1 час 25 минут.

Перед этим российский глава поздравил Трампа с 250-летием независимости США.

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