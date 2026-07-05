Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Украина и ее европейские союзники делают ставку на затягивание и эскалацию вооруженного конфликта. По его словам, Киев и западные спонсоры делают выбор в пользу продолжения боевых действий и террористических актов против гражданского населения. Соответствующее заявление Ушаков сделал в ходе пресс-конференции.
Представитель Кремля также отметил, что, несмотря на попытки киевского режима удержать позиции, российские военные полностью возьмут под контроль оставшиеся укрепрайоны. Ушаков подчеркнул, что это лишь вопрос времени, и никакое сопротивление не сможет изменить ситуацию на поле боя.
Ранее в Кремле уже указывали на неготовность Киева к мирному урегулированию и наращивание поставок западного оружия, что, по мнению Москвы, свидетельствует о намерении западных стран поддерживать конфликт на максимально долгий срок.
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