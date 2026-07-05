Помощник президента РФ: Киев и европейские партнеры выбирают эскалацию

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Украина и ее европейские союзники делают ставку на затягивание и эскалацию вооруженного конфликта. По его словам, Киев и западные спонсоры делают выбор в пользу продолжения боевых действий и террористических актов против гражданского населения. Соответствующее заявление Ушаков сделал в ходе пресс-конференции.