Путин напомнил Трампу о действующем приглашении посетить Россию

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора напомнил американскому лидеру Дональду Трампу о постоянно действующем приглашении посетить Россию.
Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Он уточнил, что напоминание прозвучало непосредственно в ходе беседы.
«Наш президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», — отметил Ушаков.
Трамп в телефонном разговоре с Путиным отметил огромные перспективы двустороннего сотрудничества, которые откроются после завершения конфликта на Украине.
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