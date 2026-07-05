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Путин напомнил Трампу о действующем приглашении посетить Россию

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора напомнил американскому лидеру Дональду Трампу о постоянно действующем приглашении посетить Россию.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора напомнил американскому лидеру Дональду Трампу о постоянно действующем приглашении посетить Россию.

Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Он уточнил, что напоминание прозвучало непосредственно в ходе беседы.

«Наш президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», — отметил Ушаков.

Трамп в телефонном разговоре с Путиным отметил огромные перспективы двустороннего сотрудничества, которые откроются после завершения конфликта на Украине.

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