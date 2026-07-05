Путин надеется, что переговоры США и Ирана позволят найти долгосрочные решения

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом выразил надежду, что переговоры США и Ирана позволят найти долгосрочные решения по урегулированию конфликта.
Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования», — сказал он.
Путин и Трамп во время телефонного разговора также затронули тему украинского урегулирования, в том числе в контексте предстоящего саммита НАТО в Турции.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили важность общих страниц истории.
Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что новый раунд переговоров между США и Ираном состоится 11 июля в Пакистане.