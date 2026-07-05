Трамп поблагодарил Путина за позицию по ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения по ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом проинформировал помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе», — сказал он.
Ушаков отметил, что президент России выразил надежду, что переговоры США и Ирана позволят найти долгосрочные решения по урегулированию конфликта.