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Трамп поблагодарил Путина за позицию по ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения по ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения по ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом проинформировал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе», — сказал он.

Ушаков отметил, что президент России выразил надежду, что переговоры США и Ирана позволят найти долгосрочные решения по урегулированию конфликта.

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