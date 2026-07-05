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Ушаков указал на ошибку Европы в восприятии обстановки на СВО

Ушаков: Европа исходит из ложного восприятия ситуации в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры не имеют достоверной информации о положении дел в зоне специальной военной операции и действуют исходя из ложной ситуации. На это указал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения», — сказал Ушаков, общаясь с представителями прессы.

Напомним, 4 июля президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа продлилась 1 час и 25 минут. В числе прочего российский лидер информировал президента США о реальной ситуации в зоне СВО.

Накануне Путин посетил один из вспомогательных командных пунктов Объединенной группировки войск. Он заявил, что ВС РФ удалось полностью завершить освобождение территории Луганской Народной Республики и существенно продвинуться на территории Донецкой Народной Республики. Сейчас стратегическая инициатива в зоне боевых действий полностью принадлежит российской армии, подчеркнул президент РФ.

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