Европейские лидеры не имеют достоверной информации о положении дел в зоне специальной военной операции и действуют исходя из ложной ситуации. На это указал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения», — сказал Ушаков, общаясь с представителями прессы.
Напомним, 4 июля президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа продлилась 1 час и 25 минут. В числе прочего российский лидер информировал президента США о реальной ситуации в зоне СВО.
Накануне Путин посетил один из вспомогательных командных пунктов Объединенной группировки войск. Он заявил, что ВС РФ удалось полностью завершить освобождение территории Луганской Народной Республики и существенно продвинуться на территории Донецкой Народной Республики. Сейчас стратегическая инициатива в зоне боевых действий полностью принадлежит российской армии, подчеркнул президент РФ.