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Ушаков: Уиткофф и Кушнер готовы приехать в Москву

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены посетить Москву для продолжения посреднических усилий.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены посетить Москву для продолжения посреднических усилий. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ушаков уточнил, что американские представители готовы прибыть в российскую столицу в удобное для сторон время. В ходе беседы Путин также напомнил Трампу о действующем приглашении посетить Россию. Сам разговор, по словам помощника президента РФ, носил конструктивный характер и продлился один час 25 минут.

Ранее мы писали: Ушаков обвинил Киев и Европу в ставке на затягивание конфликта.

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