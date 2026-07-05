Ушаков: Уиткофф и Кушнер готовы приехать в Москву

Ушаков уточнил, что американские представители готовы прибыть в российскую столицу в удобное для сторон время. В ходе беседы Путин также напомнил Трампу о действующем приглашении посетить Россию. Сам разговор, по словам помощника президента РФ, носил конструктивный характер и продлился один час 25 минут.