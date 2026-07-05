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Ушаков: Европа опирается на ложные данные об обстановке на фронте

Европейские политики основываются на искажённом представлении о ситуации в зоне специальной военной операции.

Европейские политики основываются на искажённом представлении о ситуации в зоне специальной военной операции.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что Европа исходит из неверной оценки общей обстановки на украинском фронте.

«Европейская “партия войны” исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения», — сказал Ушаков.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом рассказал о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения и ходе наступления российских войск.

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