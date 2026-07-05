Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Трамп провели телефонный разговор в День независимости США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

— Сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности, — сказал он.

Беседа, ставшая четвертой с начала года, продлилась час и 25 минут. Ушаков охарактеризовал разговор как деловой и конструктивный.

Соединенные Штаты отмечают 250-летие основания страны — День независимости традиционно празднуется 4 июля в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии, передает РИА Новости.

Во многих городах США пришлось отложить празднование Дня независимости из-за аномальной жары. Около 185 миллионов человек получили предупреждение о высоких температурах. Среди отменных событий — Великая американская государственная ярмарка на Национальной аллее в Вашингтоне, к созданию которой приложил усилия президент страны Дональд Трамп.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше