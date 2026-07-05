Путин и Трамп провели телефонный разговор в День независимости США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
— Сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности, — сказал он.
Беседа, ставшая четвертой с начала года, продлилась час и 25 минут. Ушаков охарактеризовал разговор как деловой и конструктивный.
Соединенные Штаты отмечают 250-летие основания страны — День независимости традиционно празднуется 4 июля в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии, передает РИА Новости.
Во многих городах США пришлось отложить празднование Дня независимости из-за аномальной жары. Около 185 миллионов человек получили предупреждение о высоких температурах. Среди отменных событий — Великая американская государственная ярмарка на Национальной аллее в Вашингтоне, к созданию которой приложил усилия президент страны Дональд Трамп.