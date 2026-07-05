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По чьей инициативе прошел телефонный разговор Путина и Трампа?

Ушаков: телефонные переговоры Путина и Трампа прошли по инициативе США.

Источник: Комсомольская правда

Американская сторона выступила инициатором разговора Владимира Путина и Дональда Трампа ночью 4 июля. По мнению помощника российского президента Юрия Ушакова, это говорит «о многом».

«На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры. И это о многом говорит», — пояснил Ушаков в рамках брифинга.

Диалог президентов продлился 1 час 25 минут. Напомним, что предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня, в день рождения американского президента.

Кроме этого, президенты обсудили Украину. Американский президент вновь заявил о готовности оказывать содействие в поиске мирного решения конфликта.

Днем ранее российский глава отправил Трампу поздравительную телеграмму по случаю празднования 250-летнего юбилея независимости США.

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