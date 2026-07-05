По чьей инициативе прошел телефонный разговор Путина и Трампа?

Американская сторона выступила инициатором разговора Владимира Путина и Дональда Трампа ночью 4 июля. По мнению помощника российского президента Юрия Ушакова, это говорит «о многом».
«На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры. И это о многом говорит», — пояснил Ушаков в рамках брифинга.
Диалог президентов продлился 1 час 25 минут. Напомним, что предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня, в день рождения американского президента.
Кроме этого, президенты обсудили Украину. Американский президент вновь заявил о готовности оказывать содействие в поиске мирного решения конфликта.
Днем ранее российский глава отправил Трампу поздравительную телеграмму по случаю празднования 250-летнего юбилея независимости США.