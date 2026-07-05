ТА3: в Словакии завершился референдум о пожизненных выплатах для Фицо

Между тем словацкие СМИ проинформировали о низкой активности избирателей и поэтому, согласно их прогнозам, референдум можно считать провалившимся. Это был десятый по счету плебисцит в истории республики. Лишь в одном случае референдум был признан состоявшимся, так как обладающие правом голоса граждане страны были активны при голосовании.