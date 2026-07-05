ТА3: в Словакии завершился референдум о пожизненных выплатах для Фицо

БРАТИСЛАВА, 5 июля. /ТАСС/. Референдум о лишении премьер-министра Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат завершился в республике. Об этом сообщил телеканал ТА-3.
Большинство участков для голосования, которые открылись в республике в 07:00 по местному времени (08:00 мск), закрылись в 22:00 (23:00 мск). Из-за технических проблем голосование на одном из избирательных участков было продлено на полчаса, до 22:30 (23:30 мск).
«Референдум прошел в совершенно спокойной обстановке», — сообщил журналистам после закрытия последнего избирательного участка председатель Центральной избирательной комиссии Эдуард Бурта. По его словам, инцидентов, которые бы нарушили ход голосования, зафиксировано не было. Официальные итоги плебисцита будут объявлены 5 июля в первой половине дня.
Между тем словацкие СМИ проинформировали о низкой активности избирателей и поэтому, согласно их прогнозам, референдум можно считать провалившимся. Это был десятый по счету плебисцит в истории республики. Лишь в одном случае референдум был признан состоявшимся, так как обладающие правом голоса граждане страны были активны при голосовании.
Кроме вопроса об отмене пожизненных выплат для премьера, избирателям на завершившемся референдуме предлагалось высказаться о восстановлении в структуре государственных органов специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью. Они были упразднены правительством Фицо.
Проведение референдума инициировала либеральная непарламентская партия «Демократы». Ей удалось собрать установленное законом число подписей избирателей под соответствующей петицией к властям. Для проведения общенационального референдума по петиции в Словакии необходимо собрать минимум 350 тыс. подписей граждан с правом голоса. Для признания итогов голосования порог явки должен превысить 50%.