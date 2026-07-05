Россия готова помогать стабилизации ближневосточного региона

Россия подтвердила готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
В ходе беседы российский лидер выразил надежду на то, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном на основе меморандума о взаимопонимании позволят найти взаимоприемлемые долгосрочные решения по ключевым вопросам урегулирования.
В свою очередь, американский президент поблагодарил Путина за взвешенную позицию по ситуации в ближневосточном регионе. Ушаков также отметил, что Москва и Вашингтон сохраняют каналы для диалога по данной проблематике.
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