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Россия готова помогать стабилизации ближневосточного региона

Россия подтвердила готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Россия подтвердила готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

В ходе беседы российский лидер выразил надежду на то, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном на основе меморандума о взаимопонимании позволят найти взаимоприемлемые долгосрочные решения по ключевым вопросам урегулирования.

В свою очередь, американский президент поблагодарил Путина за взвешенную позицию по ситуации в ближневосточном регионе. Ушаков также отметил, что Москва и Вашингтон сохраняют каналы для диалога по данной проблематике.

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