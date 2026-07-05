Трамп призвал Путина скорее завершить бои на Украине ради сотрудничества с США

В беседе, добавил Юрий Ушаков, «отмечена символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию». «Это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно плотно работать, причем в самых различных областях», — сказал помощник президента.