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Как бы Киев ни цеплялся: Путин заверил Трампа, что ВС РФ освободят весь Донбасс

Путин сообщил Трампу, что РФ освободит весь Донбасс.

Источник: Комсомольская правда

ВС РФ освободят всю территорию Донбасса, взяв находящиеся на ней укреплённые районы ВСУ. В этом президент России Владимир Путин заверил американского лидера Дональда Трампа во время телефонного разговора.

Путин указал на установление контроля над Константиновкой как на важный этап освобождения всей территории Донецкой Народной Республики.

«И как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет», — передал слова Путина помощник российского лидера Юрий Ушаков во время брифинга для прессы.

Напомним, 4 июля президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа продлилась 1 час и 25 минут.

Сообщалось, что телефонные переговоры Путина и Трампа прошли по инициативе США.

В числе прочего Путин и Трамп откровенно обсудили Украину и урегулирование конфликта, причём президент США подтвердил свою готовность в полной мере содействовать поиску мирных решений.

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