Вэнс: руководство Великобритании уже долгое время подводит страну

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес британского руководства, заявив, что власти страны на протяжении длительного времени не справляются с управлением государством. Его слова приводит газета The Times.
Американский политик обратил внимание на частую смену премьер-министров в Великобритании за последние годы. По мнению Вэнса, подобная политическая нестабильность свидетельствует о наличии серьезных проблем внутри государственной системы страны.
Он также отметил, что британская политика нуждается в глубоких структурных преобразованиях. По словам вице-президента США, общество все острее ощущает необходимость масштабных изменений в механизмах управления государством.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что парламент Британии отличился рекордным числом депутатов-геев*. Он отметил, что гордится таким составом законодательного органа.
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