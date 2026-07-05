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Вэнс: руководство Великобритании уже долгое время подводит страну

Вэнс заявил, что руководство Великобритании подводит страну.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес британского руководства, заявив, что власти страны на протяжении длительного времени не справляются с управлением государством. Его слова приводит газета The Times.

Американский политик обратил внимание на частую смену премьер-министров в Великобритании за последние годы. По мнению Вэнса, подобная политическая нестабильность свидетельствует о наличии серьезных проблем внутри государственной системы страны.

Он также отметил, что британская политика нуждается в глубоких структурных преобразованиях. По словам вице-президента США, общество все острее ощущает необходимость масштабных изменений в механизмах управления государством.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что парламент Британии отличился рекордным числом депутатов-геев*. Он отметил, что гордится таким составом законодательного органа.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

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