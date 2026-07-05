Иранцы семьями приходят в главную мечеть Тегерана проститься с Али Хаменеи

На большом подиуме в несколько секций, покрытых черной и синей тканью с цитатами из Корана, стояли гробы с телами Хаменеи и членов его семьи, погибших от удара США и Израиля, в том числе маленький гробик его внучки Захры. 14-месячная девочка погибла вместе с дедушкой в первый день войны. Многие иранцы по всему Тегерану носят с собой портреты внучки Хаменеи.