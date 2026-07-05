Иранцы семьями приходят в главную мечеть Тегерана проститься с Али Хаменеи

ТЕГЕРАН, 5 июля. /ТАСС/. Тысячи иранских семей, в том числе с грудными детьми, приходят в крупнейший религиозный комплекс Тегерана — Мосаллу имама Хомейни — для участия в траурных церемониях в память о погибшем руководителе страны Али Хаменеи, передает корреспондент ТАСС.
«Это долг для меня и моей семьи — отдать дань памяти нашему лидеру-мученику. Мы ничего не боимся и не дадим застать Иран врасплох», — рассказал ТАСС участник церемонии.
Семьи расстилали покрывала и садились на пол, оставив рядом детские коляски, украшенные флагами и портретами трех верховных лидеров Ирана — основателя исламской республики Рухоллы Хомейни, Али Хаменеи и его сына и преемника Моджтабы Хаменеи.
На большом подиуме в несколько секций, покрытых черной и синей тканью с цитатами из Корана, стояли гробы с телами Хаменеи и членов его семьи, погибших от удара США и Израиля, в том числе маленький гробик его внучки Захры. 14-месячная девочка погибла вместе с дедушкой в первый день войны. Многие иранцы по всему Тегерану носят с собой портреты внучки Хаменеи.
Гробы стояли на той же площадке, где погибший духовный лидер выступал с речами. Там же стоит его стул, а на гробе лежит черный тюрбан, который носил глава Ирана. Черный цвет символизирует принадлежность Хаменеи к роду пророка Мухаммеда и его право носить титул Сейед. По всему религиозному комплексу развешены грандиозные плакаты с портретами, на которых Хаменеи приветствует народ, совершает намаз или выражает благодарность.
По всему периметру Мосаллы приняты особые меры безопасности, стоит вооруженная охрана, внутри дежурят бригады скорой помощи.
Главная мечеть страны.
Территория молитвенного комплекса Мосалла занимает 600 тыс. квадратных метров, он вмещает порядка 1 млн человек. Ежегодно этот молитвенный комплекс посещают от 11 до 12 млн человек, которые приезжают сюда на пятничные молитвы, выставки и митинги в поддержку властей. Первая пятничная молитва в мечети состоялась в 2013 году.
Высота главного портика мечети составляет 72 метра, что соответствует числу погибших в важной для шиитов битве при Кербеле, а высота купола — 63 метра, что соответствует числу лет жизни пророка Мухаммеда. Именно тут 5 июля пройдет намаз об упокоении Хаменеи и его родных.