Закончился референдум о пожизненных выплатах словацкому премьеру

Словацкие СМИ отмечают низкую явку избирателей, что, по их прогнозам, делает референдум несостоявшимся. Для признания итогов голосования порог явки должен превысить 50%. Это десятый плебисцит в истории республики, и лишь один из предыдущих был признан состоявшимся благодаря высокой гражданской активности. Инициаторам референдума удалось собрать необходимые по закону 350 тысяч подписей граждан для вынесения вопросов на общенациональное голосование.