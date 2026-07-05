Закончился референдум о пожизненных выплатах словацкому премьеру

В Словакии завершился референдум, инициированный либеральной непарламентской партией «Демократы». Гражданам предлагалось ответить на вопросы об отмене пожизненных выплат для премьер-министра Роберта Фицо, а также восстановлении специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью, упраздненных действующим правительством.
Как сообщает телеканал ТА-3, голосование проходило в спокойной обстановке. Из-за технических проблем на одном участке время голосования было продлено на полчаса. Председатель Центральной избирательной комиссии Эдуард Бурта заявил, что инцидентов, нарушивших ход плебисцита, зафиксировано не было. Официальные итоги станут известны 5 июля в первой половине дня.
Словацкие СМИ отмечают низкую явку избирателей, что, по их прогнозам, делает референдум несостоявшимся. Для признания итогов голосования порог явки должен превысить 50%. Это десятый плебисцит в истории республики, и лишь один из предыдущих был признан состоявшимся благодаря высокой гражданской активности. Инициаторам референдума удалось собрать необходимые по закону 350 тысяч подписей граждан для вынесения вопросов на общенациональное голосование.
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