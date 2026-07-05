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Путин поговорил по телефону с Трампом. Главное

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился почти 1,5 часа. Об этом 5 июля сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Лидеры подчеркнули значимость общей истории России и США, затронули темы украинского урегулирования и ситуацию на фронте, а также иранский конфликт.

Источник: РИА "Новости"

Обстоятельства разговора

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, а обстоятельства были связаны с взаимным обменом поздравлениями. 4 июля в США отмечается национальный праздник — 250-летие со дня провозглашения независимости, и накануне Путин направил Трампу поздравительную телеграмму в ответ на аналогичное поздравление празднования Дня России.

«Сегодня, конечно, Америка широко празднует День независимости. Всё это проходит пышно и масштабно, как это умеет организовывать Дональд Трамп. И наш президент, конечно, обратил на это внимание», — отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Украинский конфликт и ситуация на фронте

Во время беседы российский лидер описал главе Белого дома реальную обстановку в зоне проведения специальной военной операции и заверил, что российская армия возьмет все укрепленные районы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, несмотря на попытки киевского режима удержать позиции. Также была затронута тема украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7—8 июля. Американский лидер подтвердил свое стремление содействовать поиску мирных решений по преодолению кризиса и заявил о готовности спецпредставителя Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера приехать в Москву.

Иранский конфликт

Во время обсуждения иранского конфликта Путин подтвердил готовность России к деэскалации обстановки на Ближнем Востоке.

«Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе», — сказал Ушаков.

Кроме того, в ходе разговора президент РФ выразил надежду, что переговоры Тегерана и Вашингтона на основе меморандума о взаимопонимании позволят найти «взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования».

Политика и культура

Главы двух государств обсудили ряд вопросов, связанных с историей отношений двух стран, культурой и международным сотрудничеством. Путин пожелал Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу и отметил российский опыт организации турнира в 2018 году.

«Была затронута и футбольная тема. Владимир Путин с учетом российского опыта в 2018 году пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира», — сказал Ушаков.

Отдельное внимание было уделено важности бережного отношения к общей истории России и США, включая союзничество двух народов в годы Второй мировой войны. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в различных сферах, включая культурное взаимодействие. Также Трамп в ходе разговора выразил восхищение Эрмитажем в Санкт-Петербурге.

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