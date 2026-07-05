Путин поговорил по телефону с Трампом. Главное

Во время беседы российский лидер описал главе Белого дома реальную обстановку в зоне проведения специальной военной операции и заверил, что российская армия возьмет все укрепленные районы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, несмотря на попытки киевского режима удержать позиции. Также была затронута тема украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7—8 июля . Американский лидер подтвердил свое стремление содействовать поиску мирных решений по преодолению кризиса и заявил о готовности спецпредставителя Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера приехать в Москву.