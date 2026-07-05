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Полянский: Евросоюз подавляет инакомыслие по России на площадке ОБСЕ

Евросоюз жёстко дисциплинирует своих членов на площадке ОБСЕ, не позволяя формулировать самостоятельную позицию по России, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Евросоюз жёстко дисциплинирует своих членов на площадке ОБСЕ, не позволяя формулировать самостоятельную позицию по России, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Евросоюз не даёт сделать ни шагу в сторону от общей линии. Любые попытки обсудить альтернативные подходы отвергаются на уровне коллективной дипломатии объединения.

«Даже если на уровне кулуарных бесед есть какие-то попытки поразмышлять, что-то обсудить или спланировать, то на уровне коллективной дипломатии Евросоюза всё это зачищается», — сказал Полянский.

Дипломат добавил, что в результате на площадке ОБСЕ остаются только чёрно-белые краски, и Россия в позиции Евросоюза представляется исключительно чёрной.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские политики основываются на искажённом представлении о ситуации в зоне специальной военной операции.

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