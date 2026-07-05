Полянский: Евросоюз подавляет инакомыслие по России на площадке ОБСЕ

Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Евросоюз не даёт сделать ни шагу в сторону от общей линии. Любые попытки обсудить альтернативные подходы отвергаются на уровне коллективной дипломатии объединения.
«Даже если на уровне кулуарных бесед есть какие-то попытки поразмышлять, что-то обсудить или спланировать, то на уровне коллективной дипломатии Евросоюза всё это зачищается», — сказал Полянский.
Дипломат добавил, что в результате на площадке ОБСЕ остаются только чёрно-белые краски, и Россия в позиции Евросоюза представляется исключительно чёрной.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские политики основываются на искажённом представлении о ситуации в зоне специальной военной операции.