Вице-президент США заявил о серьезном кризисе британской политики

Вице-президент США также вновь высказался за увеличение оборонных расходов странами Европы. «Если посмотреть на то, что произошло с Россией и Украиной, на события на Ближнем Востоке, на постепенное ослабление возможностей НАТО, то я не понимаю, как можно смотреть на все это и утверждать, что тот подход, которого мы придерживались последние 30−40 лет, имеет смысл», — сказал он.