Вице-президент США заявил о серьезном кризисе британской политики

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о серьезных проблемах в британской политике, свидетельством чего он назвал частую смену премьер-министров Соединенного Королевства.
«Я вижу смену шести премьер-министров за последние несколько лет. Это говорит мне о том, что в британской политике что-то серьезно не работает, и люди по-настоящему требуют значительных структурных изменений», — сообщил Вэнс в интервью газете The Times.
22 июня нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер, победивший на выборах в парламент в июле 2024 года, сообщил о намерении покинуть свой пост. Пока о желании участвовать в гонке заявил лишь бывший мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм, который 18 июня был избран в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента. Если ни один другой депутат от Лейбористской партии не последует его примеру, то Бернэм станет премьером уже 20 июля.
«Надеюсь, что Энди Бернэм, а если не Энди Бернэм, то кто-то еще сможет это осуществить», — добавил вице-президент США, продолжая мысль о потребности структурных изменений в британской политике.
Вэнс отметил, что «руководство Великобритании долгое время подводило страну», высказав мнение, что оно «может сделать намного больше, чем сейчас». При этом американский политик выразил надежду, что «кто бы ни стал премьер-министром, он найдет способ вернуть Великобританию на правильный путь».
Вице-президент США также вновь высказался за увеличение оборонных расходов странами Европы. «Если посмотреть на то, что произошло с Россией и Украиной, на события на Ближнем Востоке, на постепенное ослабление возможностей НАТО, то я не понимаю, как можно смотреть на все это и утверждать, что тот подход, которого мы придерживались последние 30−40 лет, имеет смысл», — сказал он.