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Рудковская анонсировала приезд зарубежной звезды на шоу Плющенко и Ягудина

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская рассказала, что в шоу с участием олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина выступит известный зарубежный фигурист.

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская рассказала, что в шоу с участием олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина выступит известный зарубежный фигурист.

«Мы не можем раскрыть сейчас всех секретов. Все звёзды, которым мы разослали приглашения, ответили согласием. Также согласился и ещё один крутой иностранец. От такого звёздного состава в глазах будет рябить», — приводит её слова ТАСС.

Шоу должно пройти 19 и 20 февраля 2027 года в Москве и с 6 по 8 марта 2027 года в Санкт-Петербурге.

Ранее Рудковская сообщила, что ISU одобрил переход Вероники Жилиной в Азербайджан.