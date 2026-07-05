Рудковская анонсировала приезд зарубежной звезды на шоу Плющенко и Ягудина

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская рассказала, что в шоу с участием олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина выступит известный зарубежный фигурист.
«Мы не можем раскрыть сейчас всех секретов. Все звёзды, которым мы разослали приглашения, ответили согласием. Также согласился и ещё один крутой иностранец. От такого звёздного состава в глазах будет рябить», — приводит её слова ТАСС.
Шоу должно пройти 19 и 20 февраля 2027 года в Москве и с 6 по 8 марта 2027 года в Санкт-Петербурге.
Ранее Рудковская сообщила, что ISU одобрил переход Вероники Жилиной в Азербайджан.