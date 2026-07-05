Ушаков назвал деловым и конструктивным разговор Путина с Трампом

«Разговор, это уже четвёртый в текущем году, был, естественно, не только протокольным, но и деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня», — подчеркнул Ушаков.