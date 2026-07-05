Ушаков назвал деловым и конструктивным разговор Путина с Трампом

По его словам, диалог носил деловой и предметный характер, а его содержание затронуло широкий спектр вопросов двусторонних отношений и ключевых международных проблем.
«Разговор, это уже четвёртый в текущем году, был, естественно, не только протокольным, но и деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня», — подчеркнул Ушаков.
Согласно информации Ушакова, лидеры общались на протяжении 1 часа и 25 минут. В ходе общения стороны обсудили актуальные сюжеты двусторонних отношений, а также ситуацию на международной арене. Также Путин поздравил Трампа и американский народ с Днём независимости Соединённых Штатов.
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