ФСБ раскрыла подробности ликвидации соорганизатора Волынской резни

По мере освобождения Украинской ССР от гитлеровцев советские органы госбезопасности вели розыск участников украинских националистических организаций, причастных к преступлениям против мирного населения. Так, в освобожденном городе Збараже Тернопольской области им удалось добыть сделанный еще в 1938 году групповой снимок правления украинской националистической спортивной организации «Сокол». В результате отождествления лиц, запечатленных на снимке, чекистами был установлен Дмитрий Клячкивский (он же «Клим Савур», «Охрим», имел и другие псевдонимы) — один из организаторов Волынской резни, создатель вооруженных формирований украинских националистов на Волыни и в Полесье, которые стали ядром УПА*.