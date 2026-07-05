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Путин указал Трампу на ставку Киева и ЕС на эскалацию конфликта

В разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин указал на то, что Киев и европейские покровители Украины делают ставку не на прекращение боевых действий, а на их затягивание и дальнейшее обострение. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

«Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения», — сказал Ушаков.

Ранее Владимир Путин указал Дональду Трампу на искажённое представление Киева и его европейских партнёров о ситуации в зоне боевых действий. Как сказал Юрий Ушаков, президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где Вооружённые силы Российской Федерации уверенно наступают, освобождая один населённый пункт за другим.

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