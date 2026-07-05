«Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения», — сказал Ушаков.
Ранее Владимир Путин указал Дональду Трампу на искажённое представление Киева и его европейских партнёров о ситуации в зоне боевых действий. Как сказал Юрий Ушаков, президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где Вооружённые силы Российской Федерации уверенно наступают, освобождая один населённый пункт за другим.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.