Путин указал Трампу на ставку Киева и ЕС на эскалацию конфликта

В разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин указал на то, что Киев и европейские покровители Украины делают ставку не на прекращение боевых действий, а на их затягивание и дальнейшее обострение. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.