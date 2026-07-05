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На севере Крыма при атаке ВСУ погиб человек

Аксенов: На севере Крыма при атаке ВСУ погиб человек, двое получили ранения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Один человек погиб, еще двое ранены на севере Крыма при атаке ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек. Еще два человека получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии», — написал Аксенов в Telegram-канале.

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