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Путин и Трамп подчеркнули важность памяти об общих страницах истории

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп сообщили, что народы двух стран никогда не забудут союзничество во времена Второй мировой войны. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

«Президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают. Особо подчеркнули, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны», — сообщил Ушаков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что инициатором телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 4 июля была американская сторона. По его словам, это о многом говорит. Отмечается, что РФ выступала инициатором предыдущего телефонного контакта — 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. В ходе беседы Владимир Путин напомнил Дональду Трампу, что приглашение посетить Россию остаётся открытым.

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