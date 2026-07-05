Путин и Трамп подчеркнули важность памяти об общих страницах истории

«Президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают. Особо подчеркнули, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны», — сообщил Ушаков.
Ранее представитель Кремля рассказал, что инициатором телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 4 июля была американская сторона. По его словам, это о многом говорит. Отмечается, что РФ выступала инициатором предыдущего телефонного контакта — 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. В ходе беседы Владимир Путин напомнил Дональду Трампу, что приглашение посетить Россию остаётся открытым.
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