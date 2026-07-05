ТАСС: самолет радиолокационного обнаружения НАТО кружит у Черного моря

Накануне источник ТАСС также сообщал о полете над нейтральными водами Черного моря принадлежащего НАТО самолета разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II. В частности, борт несколько раз пролетел с запада на восток акватории, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо страны.