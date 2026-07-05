ТАСС: самолет радиолокационного обнаружения НАТО кружит у Черного моря

«Борт НАТО, зарегистрированный в Люксембурге, прилетел в Румынию с аэродрома базирования в литовском Шауляе и совершает круговой полет у побережья Черного моря», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что траектория кругового полета над побережьем пролегает недалеко от румынско-украинской границы.
Источник напомнил, что оборудование Boeing E-3A Sentry позволяет фиксировать и идентифицировать объекты на расстоянии до 400 км. «Самолет работает вне трасс, установленных для гражданской авиации, на высоте около 9,5 км», — заметил собеседник агентства.
Накануне источник ТАСС также сообщал о полете над нейтральными водами Черного моря принадлежащего НАТО самолета разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II. В частности, борт несколько раз пролетел с запада на восток акватории, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо страны.