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ТАСС: самолет радиолокационного обнаружения НАТО кружит у Черного моря

Траектория полета проходит недалеко от румынско-украинской границы, сообщил источник агентства.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО, совершает круговой полет в районе румынского побережья Черного моря. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Борт НАТО, зарегистрированный в Люксембурге, прилетел в Румынию с аэродрома базирования в литовском Шауляе и совершает круговой полет у побережья Черного моря», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что траектория кругового полета над побережьем пролегает недалеко от румынско-украинской границы.

Источник напомнил, что оборудование Boeing E-3A Sentry позволяет фиксировать и идентифицировать объекты на расстоянии до 400 км. «Самолет работает вне трасс, установленных для гражданской авиации, на высоте около 9,5 км», — заметил собеседник агентства.

Накануне источник ТАСС также сообщал о полете над нейтральными водами Черного моря принадлежащего НАТО самолета разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II. В частности, борт несколько раз пролетел с запада на восток акватории, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо страны.

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