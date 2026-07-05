Гросси рассказал, как попал под обстрел у линии фронта на Украине

Поэтому, по его словам, Агентство и говорит, что это неприемлемо. «Это не соответствует ни Уставу агентства, ни Уставу ООН, и такого происходить не должно. Привлекая внимание к этим фактам, подсвечивая их, мы стараемся сделать максимально очевидным, что подобного происходить не должно», — пояснил он.