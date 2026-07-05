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Гросси рассказал, как попал под обстрел у линии фронта на Украине

Глава МАГАТЭ Гросси однажды оказался под обстрелом при пересечении линии фронта.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости рассказал, что однажды оказался под обстрелом, когда пересекал линию фронта на Украине.

«Каждый раз, когда происходит нечто подобное, это атака, разрушения, кто-то погибает. Не забывайте, что даже наши инспекторы иногда подвергались атакам. Я сам однажды оказался под огнем, когда пересекал линию фронта», — сказал Гросси, комментируя вопрос по ситуации с Запорожской АЭС.

Поэтому, по его словам, Агентство и говорит, что это неприемлемо. «Это не соответствует ни Уставу агентства, ни Уставу ООН, и такого происходить не должно. Привлекая внимание к этим фактам, подсвечивая их, мы стараемся сделать максимально очевидным, что подобного происходить не должно», — пояснил он.

Угрозы, которые Украина создает Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, окончательно перешли все допустимые границы, заявил ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

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