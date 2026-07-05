Ушаков заявил о больших перспективах сотрудничества России и США

Ранее Юрий Ушаков заявил, что разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был конструктивным и выходящим за рамки формального протокола. По его словам, диалог носил деловой и предметный характер, а его содержание затронуло широкий спектр вопросов двусторонних отношений и ключевых международных проблем.