Аксёнов: при атаке ВСУ на севере Крыма погиб человек

Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате атаки ВСУ на север Крыма.
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«На севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек. Ещё два человека получили ранения, один из них — в тяжёлом состоянии», — написал Аксёнов.
Другие подробности и информация о повреждениях уточняются.
Ранее мирный житель получил ранение в результате взрыва в селе Нечаево Белгородской области.
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