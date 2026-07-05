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Аксёнов: при атаке ВСУ на севере Крыма погиб человек

Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате атаки ВСУ на север Крыма.

Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате атаки ВСУ на север Крыма.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«На севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек. Ещё два человека получили ранения, один из них — в тяжёлом состоянии», — написал Аксёнов.

Другие подробности и информация о повреждениях уточняются.

Ранее мирный житель получил ранение в результате взрыва в селе Нечаево Белгородской области.

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