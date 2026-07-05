Футболиста сборной Парагвая Галарса не стали удалять за удар рукой в грудь Мбаппе

Полузащитника сборной Парагвая Матиаса Галарса не стали наказывать за то, что тот ударил в грудь форварда команды Франции Килиана Мбаппе в матче ⅛ финала ЧМ-2026.
На 38-й минуте Галарс атаковал француза. На повторе отчётливо видно акцентированное движение рукой парагвайца, который подбежал к Мбаппе со спины.
Арбитр не стал как-либо наказывать Галарса за этот эпизод.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин обратил внимание на данный момент и выразил недовольство тем, что игрокам Парагвая «слишком много позволяют».
«Но это что? Как такое пропускать? Как не пресекать хулиганство? Уличную фигню надо выжигать», — написал он.
Ранее Дешам вручил Мбаппе памятную футболку в честь 100 матчей за сборную Франции.