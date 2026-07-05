Путин обсудил с Трампом стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил намерение оказывать практическое содействие по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он рассказал, что в субботу Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.
«Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе (Ближнего Востока — ред.)», — сказал Ушаков.