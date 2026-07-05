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СМИ: в Турции у берегов Черного моря обнаружили неизвестный БПЛА

IHA: у берегов Турции обнаружили беспилотник неустановленного происхождения.

СТАМБУЛ, 5 июл — РИА Новости. БПЛА неустановленного происхождения обнаружен у берегов турецкой провинции Зонгулдак на берегу Черного моря, передает в ночь на воскресенье агентство IHA.

«Местные жители вызвали экстренные службы, обнаружив у берега вблизи района Фильйос, предположительно, военный БПЛА», — сообщило агентство.

На место вызваны саперы, а жандармы оцепили район на побережье. Специалисты проверят находку и установят происхождение БПЛА, а также наличие или отсутствие взрывчатки.

Порт Фильйос является одним из важнейших на севере Турции по поставкам нефти и газа.

Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал 1 июля в турецкой провинции Трабзон. В июне БПЛА и их обломки обнаружили в ряде провинций Турции на Черном море.

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