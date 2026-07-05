СМИ: в Турции у берегов Черного моря обнаружили неизвестный БПЛА

СТАМБУЛ, 5 июл — РИА Новости. БПЛА неустановленного происхождения обнаружен у берегов турецкой провинции Зонгулдак на берегу Черного моря, передает в ночь на воскресенье агентство IHA.
«Местные жители вызвали экстренные службы, обнаружив у берега вблизи района Фильйос, предположительно, военный БПЛА», — сообщило агентство.
На место вызваны саперы, а жандармы оцепили район на побережье. Специалисты проверят находку и установят происхождение БПЛА, а также наличие или отсутствие взрывчатки.
Порт Фильйос является одним из важнейших на севере Турции по поставкам нефти и газа.
Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал 1 июля в турецкой провинции Трабзон. В июне БПЛА и их обломки обнаружили в ряде провинций Турции на Черном море.