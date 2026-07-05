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КНДР провела пуски стратегических крылатых ракет с нового эсминца «Кан Гон»

В КНДР провели испытательный запуск стратегических крылатых ракет с борта эсминца «Кан Гон», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). За ходом испытаний наблюдал глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

В КНДР провели испытательный запуск стратегических крылатых ракет с борта эсминца «Кан Гон», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). За ходом испытаний наблюдал глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Помимо ракетных пусков, военные проверили общую боевую мощность корабля, протестировав палубные орудия, автоматические пушки и системы радиоэлектронной борьбы. По итогам проверок Ким Чен Ын распорядился завершить все оставшиеся испытания эсминца и ввести его в боевой состав ВМС в течение двух месяцев.

Годом ранее с этим кораблем произошла авария — во время торжественного спуска на воду он частично перевернулся и завалился на бок. Глава КНДР тогда назвал причиной происшествия «преступную халатность». Теперь, после успешного восстановления эсминца и проведения стрельб, северокорейский лидер высоко оценил достижения в разработке морского оружия, отмечает ЦТАК.

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