КНДР провела пуски стратегических крылатых ракет с нового эсминца «Кан Гон»

Годом ранее с этим кораблем произошла авария — во время торжественного спуска на воду он частично перевернулся и завалился на бок. Глава КНДР тогда назвал причиной происшествия «преступную халатность». Теперь, после успешного восстановления эсминца и проведения стрельб, северокорейский лидер высоко оценил достижения в разработке морского оружия, отмечает ЦТАК.