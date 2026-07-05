Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора

Ушаков: Путин и Трамп обсудили актуальные сюжеты международной повестки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп по телефону обсудили актуальные сюжеты международной повестки дня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В субботу Путин и Трамп провели телефонный разговор.

«Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двухсторонней и международной повестки дня», — сказал Ушаков журналистам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше