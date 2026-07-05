Ушаков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп по телефону обсудили актуальные сюжеты международной повестки дня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В субботу Путин и Трамп провели телефонный разговор.
«Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двухсторонней и международной повестки дня», — сказал Ушаков журналистам.
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