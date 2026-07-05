Мбаппе реализовал пенальти в матче ⅛ финала ЧМ-2026 с Парагваем

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
На 65-й минуте Диего Гомес срубил Дезире Дуэ внутри штрафной.
После просмотра VAR главный арбитр встречи указал на точку и Мбаппе успешно реализовал 11-метровый удар.
Счёт в матче стал 1:0 в пользу Франции.
Ранее сообщалось, что футболиста сборной Парагвая Галарса не стали удалять за удар рукой в грудь Мбаппе.
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