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Мбаппе реализовал пенальти в матче ⅛ финала ЧМ-2026 с Парагваем

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

На 65-й минуте Диего Гомес срубил Дезире Дуэ внутри штрафной.

После просмотра VAR главный арбитр встречи указал на точку и Мбаппе успешно реализовал 11-метровый удар.

Счёт в матче стал 1:0 в пользу Франции.

Ранее сообщалось, что футболиста сборной Парагвая Галарса не стали удалять за удар рукой в грудь Мбаппе.

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