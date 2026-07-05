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Писториус пожаловался на дефицит военного оснащения для бундесвера

Писториус: поставки военного оборудования не поспевают за заказами.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава минобороны Германии Борис Писториус пожаловался, что поставки военного оснащения для бундесвера не поспевают за заказами, а темпов производства не хватает.

«К сожалению, у нас есть проблема: мы не получаем поставки так быстро, как заказываем. Оборонная промышленность наращивает темпы, но теперь нам нужно еще больше скорости, чтобы действительно иметь эти вещи на складе или в порту», — сказал Писториус в интервью газете Bild.

В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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