Писториус пожаловался на дефицит военного оснащения для бундесвера

«К сожалению, у нас есть проблема: мы не получаем поставки так быстро, как заказываем. Оборонная промышленность наращивает темпы, но теперь нам нужно еще больше скорости, чтобы действительно иметь эти вещи на складе или в порту», — сказал Писториус в интервью газете Bild.