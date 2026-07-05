Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф и Кушнер продолжат посреднические усилия по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: Уиткофф и Кушнер продолжат посреднические усилия по украинскому вопросу.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия по урегулированию на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в субботу провели телефонный разговор.

«Американский президент (Дональд Трамп — ред.) вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению (украинского — ред.) кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву», — сказал Ушаков журналистам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше