Уиткофф и Кушнер продолжат посреднические усилия по Украине, заявил Ушаков

«Американский президент (Дональд Трамп — ред.) вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению (украинского — ред.) кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву», — сказал Ушаков журналистам.