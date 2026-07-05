Уиткофф и Кушнер продолжат посреднические усилия по Украине, заявил Ушаков

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия по урегулированию на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в субботу провели телефонный разговор.
«Американский президент (Дональд Трамп — ред.) вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению (украинского — ред.) кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву», — сказал Ушаков журналистам.