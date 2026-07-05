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Мбаппе сравнялся с Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил седьмой гол на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил седьмой гол на чемпионате мира по футболу 2026 года.

На 70-й минуте он реализовал пенальти, назначенный после фола на Дезире Дуэ.

Таким образом, Мбаппе забил свой седьмой гол на этом турнире и сравнялся в гонке бомбардиров с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

Отметим, что у Месси всё ещё есть шанс улучить свой результат — его команда вышла в ⅛ финала этого мундиаля.

Также у Мбаппе на счету теперь 19 мячей на чемпионатах мира. Лучше него только Лионель — 20 голов.

Ранее сообщалось, что футболиста сборной Парагвая Галарса не стали удалять за удар рукой в грудь Мбаппе.

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