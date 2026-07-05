Мбаппе сравнялся с Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил седьмой гол на чемпионате мира по футболу 2026 года.
На 70-й минуте он реализовал пенальти, назначенный после фола на Дезире Дуэ.
Таким образом, Мбаппе забил свой седьмой гол на этом турнире и сравнялся в гонке бомбардиров с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.
Отметим, что у Месси всё ещё есть шанс улучить свой результат — его команда вышла в ⅛ финала этого мундиаля.
Также у Мбаппе на счету теперь 19 мячей на чемпионатах мира. Лучше него только Лионель — 20 голов.
Ранее сообщалось, что футболиста сборной Парагвая Галарса не стали удалять за удар рукой в грудь Мбаппе.
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