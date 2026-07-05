Трамп заявил о превращении Европы в третий мир

Приём преступников ведёт к быстрому превращению Европы в третий мир, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
«Европа узнает, что когда принимаешь преступников третьего мира, становишься страной третьего мира», — написал он.
Трамп добавил, что процесс изменения в Европе идёт очень быстро.
Ранее в новой антитеррористической стратегии администрации Трампа сообщалось, что бесконтрольная массовая миграция в страны Европы превратилась в удобный канал для переброски террористов.